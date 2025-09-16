Etna, conclusa con successo la 45a edizione di ViniMilo

Viaggi&Turismo

Un'edizione "extralarge" dedicata all'enoturismo

Nella seconda settimana, tutti e quattro sold out i quattro eventi di ViniMilo “in trasferta”. Alle Cantine Iuppa, due serate sotto le stelle per scoprire le etichette di rossi e rosati di Milo e due annate di bianchi prodotti a Milo. Da Favazza Etna Winery, altre due tappe: un viaggio tra gli spumanti etnei e siciliani e un laboratorio del gusto e cena tematica a cura di Slow Food Catania ed Enna con numerosi partecipanti stranieri allo show cooking. Tutti allegramente in cucina con Silvia Turco, che con le sue quattro sorelle è ‘biocustodè dei grani antichi siciliani nel territorio di Enna. Trentamila circa i visitatori di ViniMilo 2025 che nei due weekend hanno gremito le piazze e i vicoli di Milo e fra questi anche giovani che si sono accostati alla conoscenza dei vini dell’Etna al banco dell’Enoteca e sulla terrazza del Municipio con l’angolo dedicato alle etichette Etna Bianco Superiore Doc di Milo.

Numerosi gli stand gastronomici (anche con menu senza glutine), il mercatino bio e a Km zero, i presìdi Slow Food, le bancarelle degli artigiani, la musica live. Fra le novità di quest’anno il dj set a Largo dei Mille con musica dance e aperitivi a base di vini dell’Etna. In piazza la solidarietà di Unicef che, con i volontari del Comitato Provinciale di Catania, ha ospitato l’anteprima nazionale del progetto ‘Mobilitazione Ulivò, dedicato ai bambini di Gaza e di tutte le emergenze planetarie. Mentre Slow Food Catania, con il supporto di produttori di vino dell’Etna, ha avviato una raccolta fondi a sostegno del Patriarcato Latino di Gerusalemme per garantire cibo e beni di prima necessità a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme.