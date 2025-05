Gemme nascoste nei pressi di Catania che solo gli abitanti del posto conoscono

Viaggi&Turismo

Catania è una città che affascina immediatamente i visitatori con la sua architettura in pietra lavica nera, i mercati affollati e la bellezza barocca. Ma al di là dei luoghi noti come Via Etnea, Piazza del Duomo e l’antico anfiteatro romano, c’è un lato meno conosciuto della città, che solo gli abitanti del posto tendono a esplorare.

Località imperdibili da visitare nella zona di Catania

Alcune località nei pressi di Catania sono delle gemme nascoste che offrono uno scorcio più intimo e autentico della vita siciliana. E la cosa migliore? Sono tutte facilmente raggiungibili, soprattutto se scegli il noleggio macchina a Catania.

1. La città fantasma di Poggioreale Vecchia

Anche se tecnicamente si trova in provincia di Trapani, Poggioreale Vecchia merita un viaggio in auto da Catania se hai voglia di vivere un’avventura inquietante. Abbandonata dopo il devastante terremoto del Belice del 1968, la città non fu mai ricostruita. Oggi si presenta come un inquietante museo a cielo aperto di edifici crollati, piazze deserte e strade congelate nel tempo. Camminare al suo interno è come entrare in un set cinematografico post-apocalittico.

2. L’oasi naturale della Riserva del fiume Simeto

A soli 15 chilometri a sud-ovest della città, questa riserva naturale è spesso trascurata dai turisti. La Riserva del Fiume Simeto è un tranquillo tratto di zone umide e dune di sabbia dove gli uccelli migratori si fermano per riposare. È un luogo perfetto per i fotografi o per chiunque cerchi la tranquillità lontano dalla folla. Non ci sono collegamenti con i trasporti pubblici che rendano questa destinazione facile da raggiungere, quindi la tua scommessa migliore è un breve viaggio in auto.

3. Il villaggio di Bronte – La terra dei pistacchi

Probabilmente avrai sentito parlare dei pistacchi siciliani, ma hai mai assaggiato quelli veri direttamente dalla fonte? Bronte, situato sulle pendici occidentali dell’Etna, è famoso per il suo “oro verde”, i pistacchi di Bronte certificati DOP. Il villaggio è affascinante, tranquillo e pieno di panetterie e negozi a conduzione familiare che vendono crema di pistacchio, dolci e pesto. Bronte dista circa un’ora e mezza dalla città e, sebbene esistano degli autobus pubblici, il percorso panoramico lungo la campagna etnea è molto più piacevole se fatto al proprio ritmo. Grazie a un’auto è facile fermarsi nei punti panoramici e nelle cittadine lungo il percorso.

4. Grotte di San Giovanni – Le grotte laviche di Catania

Nascoste sotto la superficie della città, le Grotte di San Giovanni sono una rete di grotte laviche formate dalle antiche eruzioni dell’Etna. Queste grotte, situate sotto il Monastero di San Nicolò l’Arena, offrono visite guidate che approfondiscono la storia geologica della regione. Non sono pubblicizzate come altre attrazioni, per cui sono un’attività fresca e fuori dai sentieri battuti proprio nel cuore di Catania.

5. Forza d’Agrò – Il paradiso degli amanti del cinema

Se sei un fan dei film Il Padrino, riconoscerai subito questo sonnolento borgo medievale. Situato a nord di Taormina, Forza d’Agrò ha fatto da sfondo a molte scene del film. Ma al di là della sua fama cinematografica, questa piccola città vanta una vista mozzafiato sul mare, vicoli acciottolati e un’atmosfera tranquilla, lontana dalla calca turistica dei suoi vicini più famosi.

6. Il castello dimenticato di Adrano

Adrano, situata a circa 35 chilometri da Catania, viene spesso evitata dai turisti diretti all’Etna. Nonostante ciò, il suo castello normanno, costruito nell’XI secolo dal conte Ruggero I, è una gemma storica nascosta. All’interno del castello si trova un piccolo museo archeologico, mentre la città circostante offre uno scorcio di vita siciliana tradizionale, con vicoli stretti e vivaci mercati locali. Il viaggio in auto fino ad Adrano dura meno di un’ora. Scegliendo di recarti in auto avrai la possibilità di fermarti lungo la strada, magari a Paternò o Biancavilla, per esplorare altre zone dell’Etna.

Perché noleggiare un’auto ti fa scoprire la vera Sicilia

Sebbene i trasporti pubblici in Sicilia esistano, spesso sono poco frequenti o inaffidabili, soprattutto quando si tratta di città più piccole e luoghi naturali. Se il tuo obiettivo è quello di vivere la Sicilia al di là degli itinerari turistici, un’auto ti dà la libertà di girare a tuo piacimento.

Affidarsi a un servizio di noleggio macchina a Catania non solo migliora la tua esperienza di viaggio, ma ti offre anche l’opportunità di scoprire le bellezze meno conosciute dell’isola: città autentiche, artigiani locali, natura mozzafiato e storia inaspettata. A prescindere che tu sia appassionato di escursionismo, cibo, fotografia o semplicemente di ammirare nuovi paesaggi, noleggiando un’auto potrai raggiungere il meglio della Sicilia.

Consiglio finale: noleggia in modo intelligente