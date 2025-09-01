Iberia lancia la campagna di voli low cost, sconti su viaggi in Europa, Usa e lungo raggio

vacanze tutto l'anno

La promozione da oggi fino al 22 settembre

Iberia ha lanciato la sua nuova campagna prezzi, “Iberia ti regala gioia”, con offerte su voli e pacchetti viaggio per i prossimi mesi. La promozione, disponibile fino al 22 settembre, include biglietti a partire da 21 euro a tratta sui voli nazionali e offre sconti significativi sui viaggi in Europa, Stati Uniti e altre destinazioni a lungo raggio.La compagnia aerea ha lanciato una prevendita esclusiva per i suoi clienti registrati su iberia.com e sull’app Iberia. Le offerte saranno aperte al pubblico a partire da lunedì 1° settembre, consentendo voli verso qualsiasi destinazione della rete della compagnia aerea nei prossimi mesi.

Da Catania, ad esempio, Iberia vola su Barcellona e Madrid. I viaggiatori che desiderano volare all’interno della Spagna possono farlo a prezzi molto competitivi. Biglietti per destinazioni come Alicante, Granada, Pamplona e Ibiza sono disponibili a partire da 21 euro solo andata. Altri voli, come per Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander e Valencia, sono disponibili a partire da 25 euro solo andata. Per le Isole Canarie, i prezzi partono da 35 euro solo andata per Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife.

Per chi preferisce una fuga sulla terraferma, la campagna include offerte per il Portogallo, con biglietti per Lisbona e Porto a partire da 25 euro solo andata. Ci sono anche prezzi interessanti per le principali città come Venezia a partire da 39 euro, Parigi a partire da 42 euro, Roma a partire da 45 euro e Londra a partire da 59 euro. La promozione si estende alle destinazioni invernali, consentendo viaggi a Innsbruck per sciare a partire da 59 euro o per ammirare l’aurora boreale a Tromsø a partire da 99 euro. Fanno parte della campagna anche i voli verso destinazioni africane come Algeri (35 euro) e Marrakech (41 euro).Per i viaggi a lungo raggio, Iberia offre voli verso le sue nove destinazioni dirette negli Stati Uniti, con prezzi a partire da 187 euro per una tratta sola andata per New York o 190 euro per Chicago e Washington. Sono incluse anche le 20 destinazioni di Iberia in 16 paesi dell’America Latina. I prezzi partono da 207 euro per una tratta sola andata per Porto Rico, 236 euro per il Messico o 281 euro per Panama. Sono incluse anche le due nuove destinazioni della compagnia aerea in Brasile: Fortaleza (a partire da 298 euro) e Recife (a partire da 315 euro).