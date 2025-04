Il 13 aprile la prima giornata regionale dei Cammini di Sicilia: 17 percorsi e 5.000 km fra le tradizioni dell’Isola

L'INIZIATIVA

Un turismo sostenibile, lento ed esperenziale, a contatto con la gente locale

E’ stata presentata stamattina, all’oratorio Quaroni di Palermo, la prima giornata regionale dei Cammini di Sicilia, che quest’anno si terrà il prossimo 13 aprile e che vedrà coinvolti 17 cammini, dislocati in tutta l’Isola. Nell’ambito della presentazione della giornata si è parlato anche della mostra «Cammini di Sicilia», in corso fino al 4 maggio, all’oratorio Quaroni, che racchiude scatti realizzati nel corso dei cammini coinvolti nel progetto.

«E’ un progetto che guarda al turismo sostenibile, lento ed esperenziale, raccoglie tutti i desideri dei viaggiatori: oggi il viaggiatore, infatti, vuole avere un contatto con la gente locale, conoscere le tradizioni e immergersi nel luogo – spiega l’assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Elvira Amata – questi percorsi, che vengono fatti a piedi, sono quanto di più bello c’è da raccontare in Sicilia. Sono cammini che partono dall’Etna a San Cataldo, Corleone, si passa poi attraverso le Madonie, per Nebrodi, Tindari, insomma si abbraccia quasi tutta l’isola. Crediamo che possano costituire anche una possibilità di sviluppo e sostenibilità economica per i luoghi coinvolti e spesso meno conosciuti, perché è chiaro che durante il cammino tante strutture ricettive potranno dare ospitalità ai viaggiatori e tutto questo va nelle tasche dei siciliani».