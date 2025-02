L’Adler Resort di Siculiana riapre il 13 febbraio per un San Valentino da favola a due passi da casa

Fuga d'inverno

Immerso nella macchia mediterranea della Riserva di Torre Salsa, con panorami mozzafiato, piscine riscaldate d'acqua dolce o salata e spa per vacanze da sogno

L’Adler Spa Resort Sicilia di Siculiana riapre il 13 febbraio in tempo per un romanticissimo San Valentino. Il resort esclusivo dall’altissimo standard di qualità offre una vacanza da sogno, con panorami mozzafiato sulla Riserva di Torre Salsa, piscina strepitosa, cene gourmet, un servizio eccellente che coccola il cliente in ogni dettaglio: il luogo ideale per rigeneranti pause relax a due passi da casa e per scoprire una delle aree più autentiche della Sicilia.

Per coccole di coppia, c’è un trattamento esclusivo, per un anniversario un’occasione da festeggiare: il Rituale dell’Etna con ingredienti preziosi e profumi intensi. Si inizia con un delicato peeling corpo a base di polvere vulcanica che lascia la pelle morbida e setosa. Dopo un bagno aromatico alle essenze di ginestra ad attendere gli innamorati un rilassante massaggio con pietre laviche (100 min. 194 € a persona).

Immerso nella macchia mediterranea della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa e affacciato sul mare come il più suggestivo dei balconi panoramici, l’Adler Spa Resort Sicilia, è la meta di fine inverno ideale per una fuga dalla quotidianità che unisca momenti di benessere e di lenta esplorazione del territorio.

La natura è protagonista tanto dell’offerta Adler, che degli incantevoli panorami siciliani. Per conoscerla,un e-bike tour porta alla scoperta della scenografica riserva adiacente il resort. Questo piacevole percorso porta nel cuore dell’oasi naturale, partendo dalla zona di Pantano ed attraversando strade sabbiose contornate da pinete, uliveti, carrubeti, ma anche vigneti e canne palustri. Non mancano testimonianze che ricordino l’antica storia dell’isola: suggestive antiche rovine accompagnano durante tutto il percorso che, arrampicandosi sulle colline di Eremita fino a Cannicella, riserva panorami mozzafiato sul blu del mare, per poi, nel tratto conclusivo, costeggiare la Dama Bianca e la Torre Salsa.

Proprio a Siculiana è possibile ripercorrere la vita di un personaggio illustre che ha origini in questa terra: Ayrton Senna, leggendario campione di Formula 1. La mostra-museo “A.S.T.R.O.” offre un emozionante viaggio nei trascorsi della famiglia Magro di Siculiana, emigrata a fine ‘800 in Brasile, da cui Senna. discende direttamente.

A poche decine di chilometri la meravigliosa Valle dei Templi, il parco archeologico più grande d’Europa, che ha conservato un immenso patrimonio da ammirare con tranquillità nella stagione invernale e in primavera, quando al fioritura dei mandorli rende il paesaggio straordinariamente suggestivo.

©AlexFilz . Adler Sicily 2022

Non può mancare una tappa alla Capitale Italiana della Cultura 2025, Agrigento, dove la mostra “I Tesori d’Italia – il ‘900 delle fondazioni. Da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana”, presso la storica Villa Aurea, ripercorre l’evoluzione artistica italiana del XX secolo. Una visita nel centro storico può riservare qualche sorpresa come la Porta di Ponte, la chiesa di santo Spirito (chiamata Badia grande) col portale gotico, la chiesa di Santa Maria dei Greci., costruita nel XIII secolo sui resti di un antico tempio dorico, la cattedrale di San Gerlando, l’imponete palazzo del seminario arcivescovile. Una delle meraviglie nascoste nel centro storico di Agrigento è la Biblioteca Lucchesiana, con più di 60.000 volumi, manoscritti, codici miniati e incunaboli, nata nel 1765 grazie all’opera del vescovo di Agrigento, Andrea Lucchesi Palli, la cui biblioteca personale aveva 14.000 volumi, tra cui 31 codici arabi.