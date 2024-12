Online la campagna della Regione siciliana contro il caro-voli: il video in poche ore fa migliaia di visualizzazioni

I RIMBORSI

Le misure che, dal 7 dicembre al 6 gennaio, consentiranno ai siciliani nati o residenti in Sicilia di ottenere sconti e rimborsi del 50% sul costo del biglietto aereo

Partita online la campagna di comunicazione contro il caro-voli. La Regione siciliana, attraverso l’assessorato delle Infrastrutture e mobilità, ha realizzato un video per pubblicizzare le misure che, dal 7 dicembre al 6 gennaio, consentiranno ai siciliani nati o residenti in Sicilia di ottenere sconti e rimborsi del 50% sul costo del biglietto aereo. Il video, presentato nel corso della conferenza stampa di giovedì scorso sul decreto ‘Stop caro voli Natale 2024’, mostra alcuni degli scorci più suggestivi del panorama naturalistico siciliano, tra cui le saline del Trapanese, la Valle dei Templi di Agrigento e l’Etna, con la voce fuori campo dell’attore Luca Ward che richiama la famosa distinzione tra ‘siciliani di scoglio e siciliani di mare apertò, coniata dallo storico direttore del Giornale L’Ora, Vittorio Nisticò, e poi ripresa dallo scrittore Andrea Camilleri.