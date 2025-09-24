Compagnie aeree
Rinvio di qualche giorno per l’imbarco su voli Ryanair con la carta digitale
I passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app «myRyanair»
E’ stato spostato dal 3 al 12 novembre prossimo l’obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair solo con carta d’imbarco digitale. Il rinvio è stato deciso «così da garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre», ha spiegato il vettore irlandese. Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app «myRyanair» durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.Questa decisione «rappresenta – afferma la compagnia aerea – l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi oltre 206 milioni di clienti». Tra queste la società ricorda: Order to Seat: ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi; Live Flight Information, aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi; Direct Disruption Updates, notifiche live dal Centro Operativo Ryanair in caso di disservizi.
Quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già la carta d’imbarco digitale, sottolinea il vettore, il passaggio al 100% digitale a partire dal 12 novembre segue l’esempio di altri settori legati ai biglietti (come festival, concerti ed eventi sportivi) che hanno già effettuato con successo la transizione al ticketing esclusivamente digitale.«Il passaggio alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie alla nostra app myRyanair, all’interno della quale i passeggeri potranno beneficiare anche di funzionalità utili come Order to Seat e gli aggiornamenti sui voli in tempo reale”», ha commentato Dara Brady, chief marketing Officer (Cmo) di Ryanair.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA