Rinvio di qualche giorno per l’imbarco su voli Ryanair con la carta digitale

E’ stato spostato dal 3 al 12 novembre prossimo l’obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair solo con carta d’imbarco digitale. Il rinvio è stato deciso «così da garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre», ha spiegato il vettore irlandese. Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app «myRyanair» durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo.Questa decisione «rappresenta – afferma la compagnia aerea – l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi oltre 206 milioni di clienti». Tra queste la società ricorda: Order to Seat: ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi; Live Flight Information, aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi; Direct Disruption Updates, notifiche live dal Centro Operativo Ryanair in caso di disservizi.