Ryanair, dal 2026 base operativa anche a Birgi

Trasporti

L'annuncio a Marsala del Ceo Eddie Wilson

Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, ha ufficializzato, stamane, a Marsala, che l’aeroporto «Vincenzo Florio» di Birgi dal 2026 sarà una delle basi della compagnia aerea irlandese in Italia. «Ci saranno due aeromobili in base – ha detto Wilson – e 23 rotte, di cui 11 nuove, ma soprattutto connettività per 12 mesi all’anno per questo territorio, turismo in crescita e investimenti che possono aumentare». Salvatore Ombra, presidente della società di gestione Airgest ha invece affermato che «l’obiettivo per il 2026 è arrivare a un milione e 200mila passeggeri». Presente alla conferenza stampa anche l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò.

“Ottime notizie dall’Aeroporto di Trapani: grazie all’abolizione dell’addizionale comunale per gli aeroporti con un traffico minore di 5 milioni di passeggeri della Sicilia, che ho fortemente voluto con il mio governo, Ryanair raddoppierà, triplicherà i voli da Trapani, per fare diventare lo scalo una base propria, con miglioramento dei collegamenti e creazione di nuovi posti di lavoro. Ecco, questa è la giusta via. Sono convinto che siamo sulla strada perfetta”.

Così in un video su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.