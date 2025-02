Sempre più stranieri comprano casa in Sicilia: l’Isola al top tra le regioni italiane

I dati

Secondo il report annuale elaborato da Gate-away.com numeri in crescita sul fronte delle richieste che salgono del +18,07% rispetto all’anno precedente

La Sicilia si conferma tra le regioni italiane preferite dagli stranieri per cerca una nuova casa all’estero, spinti dal desiderio di migliorare la propria qualità della vita. Secondo il report annuale elaborato da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, la regione continua a registrare numeri in crescita sul fronte delle richieste che nel periodo salgono del +18,07% rispetto all’anno precedente. La migliore performance tra le regioni italiane insieme all’Emilia-Romagna. Gli Stati Uniti si confermano saldamente al primo posto nella classifica delle nazionalità più attive, con il 30,04% delle richieste totali e una crescita annua del +7,66%. Seguono il Regno Unito al secondo posto, con il 10,54% delle richieste sul totale e una crescita annua del +26,19% a/a.

Particolarmente importante la crescita della Germania che cresce del +31% rispetto allo scorso anno. Tra le prime dieci nazionalità più attive si trovano anche il Canada, che raggiunge il quarto posto con il 5,33%, seguita da Francia (4,91%) e Italia con il 3,74% (in questo caso parliamo di richieste effettuate da stranieri mentre soggiornano nel Belpaese). Sul fronte delle province Siracusa sorpassa Palermo e sale al primo posto della classifica con il 23,72% delle richieste sul totale e una crescita annua del +24,66%, mentre Palermo si ferma al 21,88% di richieste sul totale. Al terzo posto troviamo Catania con il 16,98% di richieste sul totale, seguita da Trapani (10,44%), Messina (9,05%), Ragusa (8,67%), Agrigento (7,97%), Caltanissetta (0,84%) e Enna (0,44%). Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Caltagirone (CT) con il 8,06% del totale delle richieste. Seguono Noto (SR) con il 7,91%, Pachino (SR) con il 4,44%, Cianciana (AG) con il 4,09% e Siracusa (SR) con il 3,76%. A livello di performance annuale è il Comune di Pachino (SR) a guidare la classifica con un balzo del +74,59%.