Sicilia alla Borsa internazionale del Turismo con una stand di 1.110 mq ispirato ai colori del mare

LA BIT

Il 2025 si preannuncia, peraltro, ricco di opportunità anche grazie al riconoscimento di Agrigento Capitale italiana della Cultura

Anche quest’anno la Regione Siciliana torna a Milano partecipando a BIT 2025 con uno stand che si ispira ai colori del mare di 1.100 metri quadrati, animato da un interessante programma di talk e presentazioni che si andranno ad alternare sul grande palco dedicato al suo interno. La Sicilia si conferma destinazione turistica di eccellenza del 2024, conquistando, tra l’altro, l’Oscar del Turismo, quale migliore destinazione italiana. Lo dice la Regione siciliana.

Il presidente, Renato Schifani, e l’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, raccontano una Regione in continua evoluzione, che punta strategicamente alla diversificazione dell’offerta turistica, all’allungamento della stagione turistica attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e delle tradizioni locali.

La destinazione continua a crescere e a guardare ai mercati internazionali. Saranno illustrati, nel corso della conferenza stampa, i dati provvisori del 2024 che mostrano incrementi significativi nelle presenze turistiche, specie per quel che riguarda il comparto extralberghiero e la componente straniera che fanno rilevare incrementi a due cifre.