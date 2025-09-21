Sulla Sicilia delle vacanze brilla il sole: il segno più nel turismo è garantito dagli stranieri

Bialancio a caldo

Si consolida la ripresa post Covid. Bene i voli dagli Usa, ma meno italiani

L’andamento della stagione estiva si rivela spesso una cartina di tornasole che permette di valutare l’andamento dei flussi turistici depurandoli dalle percezioni contingenti. Le rilevazioni combinate di Enit, degli Osservatori regionali e, in misura più contenuta, dell’Istat indicano che per la Sicilia la stagione estiva conferma un consolidamento dei trend degli anni post-pandemici pur con qualche passaggio a vuoto.

I 2,9 milioni di turisti e gli 11,6 milioni di presenze, con una quota del 35-40% proveniente dall’estero, confermano (in via provvisoria) una crescita del 2,4% sul 2024. A guidare il movimento turistico estero sono anzitutto la Francia (25%), la Germania (20%) e il Regno Unito (15%), seguiti dagli Stati Uniti (10%) e da una quota crescente proveniente da Brasile, Australia e Paesi Arabi (5-8%). Al contrario, la domanda domestica è in evidente contrazione, ma è in linea con una tendenza che riguarda l’intero Paese.Grazie ad investimenti costanti e a una nuova visione dell’accoglienza, le strutture ricettive offrono un ampio ventaglio di offerte per soddisfare una domanda articolata e in divenire: dai boutique hotel ai resort di lusso, oltre alle intriganti esperienze immersive negli agriturismi e nelle dimore storiche. Un interesse verso la Sicilia amplificato dal successo mediatico di produzioni come “The White Lotus” e dai nuovi voli diretti da New York su Palermo e Catania decollati quest’anno (oltre alle decine di destinazioni low cost e con voli di linea garantiti dalle compagnie nei due scali), nonché dai riconoscimenti a livello internazionale: il New York Times, ad esempio, ha inserito l’Isola tra le 52 destinazioni da visitare assolutamente quest’anno sottolineandone l’unicità delle bellezze naturali e culturali.

«Agosto è sempre stato il mese più atteso, quello del boom. Quest’anno, però, abbiamo registrato una lieve flessione, dovuta al calo del mercato domestico. In passato i long stay dei connazionali erano una garanzia, oggi sono quasi scomparsi», commenta Piero Benigni, general manager del San Pietro di Taormina, albergo a 5 stelle del Gruppo Lindbergh. «Nonostante questo, mantenere un’occupazione tra l’85% e il 90% per una struttura di lusso resta comunque un risultato significativo».Un leggero calo comunque compensato dalle presenze di stranieri. «Effettivamente gli americani ci stanno aiutando molto a sostenere la destinazione e le nostre strutture. Si stanno riaffacciando anche i mercati del Nord Europa».

Se Taormina brilla, altre località non meno affascinanti, hanno sofferto. Come Agrigento che non sembra aver beneficiato del riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2025. Nel primo semestre le presenze si sono ridotte del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Nonostante gli sforzi per aumentare l’afflusso turistico, c’è ancora un ritardo significativo nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio culturale della città», dice Francesco Picarella, rappresentante di Federalberghi nella Città dei Templi.

Un po’ di sofferenza anche a Ragusa a cui non basta il patrimonio del Barocco a fare la differenza. Secondo l’Associazione Sicilia Costa Iblea di Marina di Ragusa, Sicilia ospitalità diffusa e Ccn Antica Ibla di Ragusa sono diminuiti i flussi provenienti dall’estero e dall’Italia, mentre si è assistito a un incremento del turismo proveniente dall’entroterra caratterizzato, però, da soggiorni brevi. Colpa dei prezzi alti? «Quella riferita ai prezzi alti è un’interpretazione superficiale e banale. Il vero nodo risiede nelle infrastrutture e strategie di gestione e promozione del territorio. Senza un sistema di accessibilità moderno e competitivo, diventa impossibile garantire lo sviluppo turistico e attrarre mercati internazionali nella provincia», ripetono a una voce gli operatori ragusani.

Dopo una crescita costante, anche Palermo accusa una battuta d’arresto. Ad agosto le presenze hanno registrato un calo medio del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. «Palermo ha un potenziale straordinario, ma la percezione di insicurezza tra i turisti sta erodendo la nostra attrattività», nota Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo e vice presidente di Uras Federalberghi Sicilia. «In un mercato globale altamente competitivo l’immagine della destinazione è un elemento decisivo. Se non interveniamo subito con azioni concrete per migliorare la sicurezza urbana e la gestione degli spazi pubblici – conclude l’imprenditrice – rischiamo di compromettere il posizionamento conquistato negli ultimi anni». E questo nonostante il contributo del porto il cui traffico croceristico registra una crescita del 9,4% di passeggeri movimentati e del 6,6% degli accosti, per una previsione complessiva di 1,1 milioni di viaggiatori e 242 scali entro fine anno.