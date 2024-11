Tasca d’Almerita cede il resort “Capofaro” a Salina ma non la gestione delle vigne

Vino e ospitalità

In questi anni la struttura si è affermata come wine retreat di eccellenza ed unica dimora eoliana a far parte del circuito Relais & Chateaux

Tasca d’Almerita annuncia di avere raggiunto un accordo per la cessione del resort «Capofaro», la struttura ricettiva situata sull’isola di Salina, nell’arcipelago delle Eolie. Si avvia così una nuova fase di sviluppo per il gruppo vinicolo simbolo della storia enologica siciliana. Dopo oltre 20 anni, l’iconico relais di Salina passa ad una nuova proprietà: rimangono in gestione all’azienda i vigneti e la produzione eoliana, con nuovi progetti di crescita.

Acquisito nel 2001, grazie a un’intuizione che la famiglia Tasca ebbe sul potenziale della Malvasia delle Lipari, «Capofaro Locanda & Malvasia» si è affermata come wine retreat di eccellenza ed unica dimora eoliana a far parte del circuito Relais & Chateaux.