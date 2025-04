Treni: dal 25 aprile Taormina Line, Barocco Line e Cefalù Line per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta dell’Isola

L'OFFERTA DI FS E REGIONE

Dal 14 aprile anche un treno diretto dall'aeroporto di Palermo per Agigento Capitale italiana della Cultura

Regionale – nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS) – di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, introduce ulteriori collegamenti e nuove fermate per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico, in vista dei ponti di Pasqua e del 25 Aprile. Dal 14 aprile due nuovi treni collegheranno, Agrigento Centrale e l’aeroporto di Palermo «Falcone e Borsellino» senza passare da Palermo Centrale ma immettendosi direttamente nel passante ferroviario di Palermo. Un’offerta che si incrementa e guarda al flusso turistico, che in questi mesi raggiungerà la Capitale italiana della Cultura, ma che è pensata anche per soddisfare la richiesta di mobilità nell’area metropolitana di Palermo. dice Trenitalia. I 2 treni non circolano il 18 aprile 2025.

Dal 25 aprile l’offerta dei giorni festivi si arricchisce con il Taormina line, pensato per collegare Letojanni e Taormina a Catania, Siracusa e Caltagirone, ed il Barocco Line, che accompagna i viaggiatori alla scoperta delle meraviglie del Val di con collegamenti fra Siracusa e Donnafugata e fermate a Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica, Ragusa.

Inoltre, per consentire a viaggiatori e turisti di godere pienamente dei fine settimana di primavera, dal 25 aprile cresce il numero dei collegamenti del Cefalù Line, che, nel comfort dei nuovi treni regionali siciliani, collega Palermo e l’aeroporto internazionale «Falcone e Borsellino» a Cefalù.