Wizz Air inaugura la nuova rotta che collega Catania a Vilnius: due voli diretti settimanali

TRAPORTO AEREO

Un collegamento diretto inedito tra la Sicilia e la Lituania

Wizz Air ha ufficialmente inaugurato la nuova rotta che collega Catania a Vilnius, segnando l’apertura di un collegamento diretto inedito tra la Sicilia e la Lituania. Il nuovo volo è operativo due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì.

«Siamo entusiasti di celebrare il lancio della rotta Catania-Vilnius, che rafforza ulteriormente la nostra rete in Italia e contribuisce a rendere la Sicilia ancora più accessibile ai viaggiatori internazionali – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air – e questo collegamento non solo amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri siciliani, ma rappresenta anche un’opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Con questa nuova tratta, Wizz Air conferma il proprio impegno nel sostenere il turismo e l’economia locale, creando nuove connessioni tra la Sicilia e il resto d’Europa».