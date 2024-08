100 euro per una pizza all’ananas: il video su Instagram è virale

Video dalla rete

«100 euro per una pizza all’ananas»: secondo un post su Instagram questo è il prezzo che un ristorante in Italia chiede per una «Pizza Hawai», un piatto che fa rabbrividire i «puristi» culinari, soprattutto nel Belpaese.

All’estero, tuttavia, la pizza all’ananas si trova sui menù di molte pizzerie. Il video, intitolato «The truth about pizza in Italy» (La verità sulla pizza in Italia), si è diffuso rapidamente ed è stato apprezzato oltre 300.000 volte.