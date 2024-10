15enne ucciso a Napoli, il prefetto: «Omicidio che provoca profonda scossa alla città»

Video dalla rete

(LaPresse) «Questo omicidio provoca una profonda scossa alla città, perché ormai non ci sono più parole per descrivere un evento così tragico. Questo interpella ognuno di noi». Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, al termine della conferenza stampa a seguito dell’omicidio di un ragazzo di 15anni, avvenuto la scorsa notte in Corso Umberto. «C’è preoccupazione ma c’è anche tanta volontà nell’affrontare queste tematiche con grande responsabilità e determinazione», ha aggiunto Di Bari.

