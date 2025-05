18 ore di lavoro al giorno: la denuncia choc di un giovane giapponese fa il giro del web

Video dalla rete

Sta facendo discutere in tutto il Giappone – e non solo – il video pubblicato da un giovane dipendente che ha denunciato le condizioni estenuanti di lavoro in un’azienda giapponese nota come burakku kigyō, termine usato per descrivere le imprese con pratiche abusive e sfruttamento del personale.

Nel filmato, caricato su YouTube e già visualizzato oltre 1,25 milioni di volte, il lavoratore mostra la sua giornata tipo: una maratona lavorativa di 18 ore, dalle 7:00 del mattino fino all’1:15 di notte. Le immagini raccontano una routine senza pause, in cui non resta spazio per la vita privata o il riposo.