18,5 milioni per una bistecca con Trump: la cena delle criptovalute accende le polemiche

Limousine scintillanti, orologi di lusso, criptovalute, torte alla lava e proteste accese: è il quadro della controversa cena di gala organizzata da Donald Trump nel suo golf club privato sul fiume Potomac, a due passi dalla capitale statunitense.

Un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di 220 invitati, molti dei quali provenienti dall’estero, pronti a spendere fino a 18,5 milioni di dollari per un posto a tavola con l’ex presidente. E no, non si trattava solo di una bistecca.

Tra i protagonisti della serata, l’imprenditore cinese Justin Sun, noto nel mondo delle criptovalute, che ha pubblicato un video dell’evento sui social.

Sun ha sborsato la cifra record di 18,5 milioni di dollari in $TRUMP, la criptovaluta lanciata dallo stesso Trump, per assicurarsi un posto in prima fila. Un investimento che gli è valso non solo la cena, ma anche un orologio “Trump Victory Tourbillon” in edizione limitata, valutato 100.000 dollari e decorato con oro 18 carati e 122 diamanti.

Come funziona il “club Trump”​ L’accesso all’esclusiva serata non era aperto a tutti: si trattava di una vera e propria competizione. Chiunque acquistasse la criptovaluta $TRUMP entrava in una classifica. I 25 maggiori investitori sono stati premiati con un ricevimento VIP, una cena di gala e un tour privato del resort. I primi quattro classificati hanno ricevuto anche l’orologio di lusso, simbolo dell’élite cripto-fan di Trump.

Secondo i dati della società di analisi Inca Digital, il valore totale della criptovaluta acquistata per l’evento ha raggiunto i 148 milioni di dollari, di cui 111 milioni versati solo dai primi 25 acquirenti.

Proteste fuori dal club

Mentre all’interno si servivano filetto mignon, halibut e dessert al cioccolato su un menu dorato, fuori esplodeva la protesta. Più di 100 manifestanti si sono radunati davanti al Trump National Golf Club a Sterling, in Virginia. Con cartelli che recitavano “La democrazia non è in vendita” e “Fermate la cripto-corruzione di Trump”, hanno denunciato l’evento come un simbolo del crescente intreccio tra politica, denaro e tecnologia.

Tra i presenti alla protesta anche il senatore democratico dell’Oregon, Jeff Merkley, che ha criticato apertamente l’uso delle criptovalute per “comprare accesso e influenza”.

Trump e le criptovalute

Il tutto rientra nella nuova offensiva tecnologica dell’ex presidente, che ha fondato la piattaforma World Liberty Financial (WLFI) assieme ai figli, promuovendo attivamente l’uso della sua criptovaluta personale. Justin Sun, oltre a essere tra i maggiori investitori, ne è anche consulente ufficiale.

L’orologio Trump Tourbillon, realizzato in soli 147 esemplari in tutto il mondo, è diventato il simbolo di un evento che unisce lusso, ambizione politica e speculazione digitale. Un mix esplosivo che ha fatto discutere e probabilmente continuerà a farlo.