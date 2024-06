2 Giugno, il lancio dei parà dell’Esercito sotto la pioggia per portare il Tricolore davanti al Presidente Mattarella

Video dalla rete

L’ok prima a bordo di un elicottero NH-90 dell’Esercito. Quindi il lancio da oltre mille metri sul centro di Roma con il Tricolore da portare direttamente davanti alla tribuna d’onore ai Fori Imperiali. Ad attenderli il Presidente Sergio Mattarella che ha poi voluto stringere la mano ai sei paracadutisti del Reparto sportivo della Folgore. Protagonisti della spettacolare mattinata i sergenti maggiori Fabrizio Mangia, Fabio Filippini, Massimo Agnellini, con il sergente Alessandro Binello e i graduati Francesco Michetti e Niccolò Cardelli. Atleti di punta del reparto, con 4-5mila lanci a testa con il paracadute e numerose convocazioni nella Nazionale militare e in quella Assoluta. Specialisti in precisione in atterraggio. Il reparto vanta oltre mezzo secolo di attività agonistica di eccellenza in varie specialità (paracadutismo classico, precisione in atterraggio, stile, formazioni in caduta libera e a paracadute aperto. Il team di Vertical Formation Skydiving è vice campione europeo e si è classificato terzo alla World Cup in Cina. Nel palmares figurano oltre 40 podi mondiali, 7 Coppe del Mondo, 5 record del mondo e diverse decine di titoli ai Campionati italiani assoluti nelle varie discipline e categorie. (Rinaldo Frignani)

