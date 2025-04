25 Aprile, antagonisti cercano di salire sul palco a Torino: tensione con polizia

Video dalla rete

(LaPresse) Tensioni tra manifestanti e polizia giovedì sera a Torino, alla vigilia della Festa della Liberazione. Un gruppo di antagonisti ha cercato di salire sul palco, in piazza Castello, dove si stava concludendo l’intervento delle autorità per la commemorazione del 25 aprile al termine del consueto corteo. C’è stato un contatto tra polizia e manifestanti, poiché gli agenti hanno cercato di impedire ai manifestanti di salire sul palco. Al momento non risultano fermi. Circa 1000 manifestanti antagonisti hanno tentato di forzare il cordone e alcuni di questi hanno occupato il palco delle autorità e non risultano feriti. Alla fiaccolata c’erano circa 10mila partecipanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA