Martedì si apre il Festival di Sanremo, non c’è più Amadeus e arriva Carlo Conti. La firma la vediamo già in prima serata con Gerry Scotti e Antonella Clerici, due star della tv generalista. Sono 12 i coconduttori, ma pochi generano attesa: Bianca Balti e Miriam Leone che si fanno vedere raramente in televisione, gli altri sono tutti visti e rivisti.

