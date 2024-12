A 210 km/h in autostrada con la McLaren: patente sospesa e multa

Video dalla rete

Come mostrano le immagini diffuse dalla polizia del Sussex, una McLaren è stata sorpresa mentre guidava a 210 chilometri orari (quasi 100 oltre il limite consentito) sull’autostrada M23 del Regno Unito lo scorso 13 aprile.

L’infrazione è stata rilevata immediatamente dalle autorità nel momento in cui l’auto ha sorpassato a velocità folle una pattuglia della polizia senza contrassegni.

Al conducente della McLaren è stata sospesa la patente per sei mesi, gli sono stati sottratti 9 punti dalla stessa e in più è stato multato per un totale di oltre 4mila euro. (Storyful)

