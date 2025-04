A bordo della Funivia del Faito, le immagini d’archivio del tratto a monte

Video dalla rete

In un video d’archivio le immagini che mostrano il tratto a monte della funivia del Faito, dove si è verificato l’incidente con la caduta della cabina .

Quattro persone hanno perso la vita e una quinta versa in gravissime condizioni a seguito del drammatico incidente che si è verificato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Si è spezzato il cavo di trazione. La Funivia era stata riaperta per la stagione turistica solo sette giorni fa. Sul disastro è stata aperta un’indagine dalla Procura di Torre Annunziata, che ha posto l’impianto sotto sequestro.

