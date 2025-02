A Carnevale di Venezia, la «Festa sull’acqua» apre l’edizione 2025

Video dalla rete

(LaPresse) La Festa sull’acqua ha aperto ufficialmente il Carnevale 2025. Domenica mattina oltre un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane hanno solcato le acque del Canal Grande capitanate dalla ‘Pantegana’, che si è aperta davanti al Ponte di Rialto in un tripudio di colori, incantando migliaia di spettatori. Tra piogge sfavillanti di coriandoli ecosostenibili e biodegradabili e nuvole di fumi colorati, tra vogatori in costume e barche addobbate a festa, ha preso quindi il via il Carnevale di Venezia, che dedica l’edizione 2025 a ‘Il tempo di Casanova’.

