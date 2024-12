A Damasco la prima protesta contro il governo di al Jolani: «La piazza chiede uno Stato laico contro il radicalismo islamico»

Video dalla rete

«Prima avevamo paura di Bashar Assad, ora abbiamo paura di Ahmad Sharaa, il capo del nuovo governo», dicono preoccupati i manifestanti nella centrale piazza Ummayad. Una provocazione esagerata, che però condensa i timori della Siria laica che scende in piazza contro la minaccia che la galassia delle milizie vittoriose contro 54 anni di dittatura baathista possano imporre quello che definiscono «il fantasma di un nuovo Afghanistan a Damasco governato dalla Sharia», la legge islamica.