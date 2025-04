A Dongo saluti romani e il «presente» per Mussolini. L’Anpi canta «Bella ciao»

Video dalla rete

Si contavano in un centinaio di neofascisti radunati domenica mattina a Dongo, sul lago di Como, dove il 28 aprile del 1945 furono fucilati 15 gerarchi fascisti in fuga con Mussolini verso la Svizzera. Ad attenderli i partigiani dell’Anpi che dall’altra parte di piazza Paracchini hanno intonato «Bella Ciao» e «Ora e sempre resistenza». Non sono mancati i saluti romani e il «presente», poi i neofascisti hanno depositato in acqua una corona di alloro.

