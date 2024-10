A Ferrania, in Liguria, esonda il fiume Bormida: l’acqua invade viale della Libertà

Video dalla rete

A Mallare e a Ferrania, nel savonese, le acque del fiume Bormida sono già uscite dal loro alveo ed è in corso l’esondazione. Monitorato anche il livello del torrente Letimbro, a Savona, ad ora in piena. La regione avrà la Sala Operativa della Protezione civile aperta h24 per tutta la durata dell’allerta, in costante contatto con i sindaci per seguire l’evolversi della situazione

