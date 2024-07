A Fiumicino cancellati oltre 30 voli Ita Airways: le immagini dallo scalo romano

Video dalla rete

Crash informatico, voli a terra e problemi negli aeroporti in tutto il mondo: ecco cosa succede nello scalo di Fiumicino. Al Terminal 1 cancellati oltre trenta voli Ita Airways.

«Ma perché gli altri volano e Ita no?». «Bella domanda. Non saprei cosa dire…». Oppure: «Evidentemente Ita Airways ha dei sistemi che non riescono a programmare…». Il tono delle risposte delle addette allo scalo del Terminal 1 di Fiumicino non lasciano speranza. “Stiamo riprogrammando i voli per Trieste, Bologna e Torino ma non è detto che partano. Le altre destinazioni italiane? Consigliamo di andare in treno e sarete rimborsati. Lo sappiamo che anche i treni hanno problemi“. Teresa, sulla carrozzina, cerca di raggiungere Reggio Calabria e si sente rispondere: «Parta domenica oppure in treno».«Ma i treni non vanno. Ho pagato 340 per andare a Reggio Calabria, sarò rimborsata?». Le braccia si allargano. «Questo non si sa». L’addetta le propone: «La portiamo noi alla stazione dei bus o dei treni».