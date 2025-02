A Londra i manifesti con la «Tesla Swasticar»: «Da 0 a 1939 in tre secondi»

Video dalla rete

Un gruppo di attivisti ha manifestato a Londra contro il sostegno espresso da Elon Musk all’AfD, il partito di estrema destra tedesco, in vista delle elezioni del 24 febbraio scorso. Per l’occasione, alcune fermate degli autobus sono state trasformate in spazi pubblicitari per la provocatoria «Tesla Swasticar», con lo slogan «da 0 a 1939 in tre secondi».

L’immagine sulla vettura raffigura Musk nel gesto del saluto nazifascista.