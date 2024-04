A Miami Sinner gioca a palla con un bimbo durante la pausa per pioggia

Video dalla rete

(LaPresse) Jannik Sinner si conferma ancora una volta un campione anche fuori dal campo da tennis. Un campione di genuinità che sa scaldare il cuore di tutti i tifosi. Durante una pausa del Masters 1000 di Miami – in questi giorni condizionato dal maltempo – l’azzurro si è intrattenuto con un pallone da calcio con un bambino molto piccolo.

Le immagini sono state catturate da Tennis TV e postate su X (ex Twitter), diventando in pochissimo tempo virali. Nel suo match di terzo turno, Sinner ha sconfitto in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor con i parziali di 5-7, 7-5, 6-1 in quasi due ore e mezzo di gioco. Il match è stato interrotto per piogga durante il secondo parziale. A Miami Sinner deve difendere la finale dello scorso anno, persa contro Daniil Medvedev.

