A New York si è ripetuto il suggestivo spettacolo del Manhattanhenge

Video dalla rete

Si tratta di quel momento molto fotogenico che avviene due volte all’anno quando il sole al tramonto è perfettamente allineato alla griglia di strade perpendicolari che costituisce la pianta del famoso quartiere di New York. La parola è nata dall’unione di Manhattan e Stonehenge, il sito neolitico in Inghilterra con le pietre allineate al sole durante i solstizi. Cade nei giorni attorno al 28 maggio e al 13 luglio. Questo video mostra newyorkesi e turisti che si riversano sulla 42esima strada per ammirare lo spettacolare tramonto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA