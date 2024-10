A Pontida vestito da carcerato: «Con Salvini arrestate anche me»

Video dalla rete

Si è presentato a Pontida vestito da carcerato, con una tuta e un cappellino a righe bianche nere e orizzontali, Michele Leombruno, vicesindaco di Serra Capriola, in provincia di Foggia, sul pratone di Pontida, in occasione del raduno leghista.

«Ho votato Salvini, arrestate anche me», si legge sui cartelli che indossa. «Iscritto alla Lega dal 2015, sono vestito così per solidarietà a Salvini. La Lega aveva detto nel programma elettorale che avrebbe bloccato l’immigrazione clandestina. Se devono arrestare Matteo Salvini, devono arrestare anche me, chi l’ha votato, milioni di italiani. Un ministro che fa il suo lavoro non deve essere processato, è la mia idea», ha detto parlando con i cronisti con riferimento al caso Open Arms.

