A Taormina è stato fatto esplodere un costone roccioso che rischiava di franare e incombeva sulla via Garipoli all’accesso della città. L’intervento si è reso necessario per l’aggravarsi del dissesto della collina la cui instabilità ha richiesto degli interventi urgenti per la messa in sicurezza.

