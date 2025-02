A4 Torino-Milano, si ribalta tir a Rondissone: un ferito e traffico a lungo bloccato. L’incidente finisce sui social

Video dalla rete

L’impressionante incidente nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio sull’autostrada A4 Torino-Milano, tra Rondissone e Borgo d’Ale e in direzione Milano. Un Tir ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro il guardrail e ribaltandosi. Il tutto è stato ripreso dalla dash cam di un camion che seguiva il mezzo pesante e che è finito sui social. Nel video si vede il camion spostarsi leggermente a sinistra, poi virare bruscamente a destra, forse nel tentativo di raggiungere la piazzola di emergenza. Tuttavia, il conducente non è riuscito a fermarsi in tempo e il veicolo si è schiantato contro il guardrail, ribaltandosi più volte e spargendo il carico sulla carreggiata.

Solo per un caso fortuito nessun altro mezzo è stato coinvolto nello schianto. Il camionista, unico ferito, è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso, dove è ricoverato senza essere in pericolo di vita. Si pensa a un malore dell’autista.