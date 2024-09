Aborto, Papa: «È omicidio, medici che lo praticano sono sicari»

Da Vatican News

La parole riportate dal volo di ritorno a Roma al termine del viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio,

(LaPresse) Papa Francesco, sul volo che lo ha riportato a Roma al termine del viaggio apostolico in Lussemburgo e Belgio, ha definito l’aborto un “omicidio”, accusando anche i medici che lo praticano: «Le donne. Le donne hanno diritto alla vita: alla vita sua, alla vita dei figli. Non dimentichiamo di dire questo: un aborto è un omicidio. La scienza ti dice che al mese del concepimento ci sono tutti gli organi già… Si uccide un essere umano. E i medici che si prestano a questo sono – permettimi la parola – sicari. Sono dei sicari», le parole del Pontefice riportate da Vatican News.