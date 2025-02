Achille Lauro su Fedez: «Non l’ho ancora incontrato. Le polemiche? Sono state montate ad arte»

Video dalla rete

Achille Lauro sfida i giornalisti in conferenza stampa: «Ma come nessuna domanda scomoda?». Lo accontentiamo, lui già sorride sornione.

Se stasera nella canzone di Fedez ci fosse una strofa dedicata a lei?«Non credo ci sia, non credo… e poi non ascolto le canzoni del Festival».

Cosa pensa della canzone di Fede? «Le giuro che non l’ho ascoltata bene. Ho visto che in qualche modo sta piacendo e le posso dire sono contento per lui».

Vi siete visti, avete parlato? «No, però magari succederà. Mi auguro di vederlo e di chiarire. Nel senso… voglio dire che questa è una roba montata comunque da terzi».

Tornasse indietro nel tempo cambierebbe qualcosa, rifarebbe tutto? «Tutto esattamente. E comunque nessuno ha mai confermato quello che è uscito».

Solo lei può confermarla. «Ma appunto, nessuno ha mai confermato».