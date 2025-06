Acqua filtrata al ristorante? Il dibattito e lo «spot social con Dante Alighieri»

Video dalla rete

Proviene dalla Federazione Mineracqua (Federazione italiana delle industrie delle acque minerali naturai e delle acque di sorgente) il cartone animato, rilanciato via social, sul «viaggio culinario di Dante Alighieri nelle città italiane». Un viaggio volto a provare le specialità della cucina locale, ed ecco che a Roma «Dante e Bea» si recano alla trattoria «Agrippina» per degustare la mitica carbonara, ma al momento dell’ordine dell’acqua arriva la sorpresa: la ristoratrice porta una bottiglia con «acqua di Roma potabilissima» eppure «filtrata al costo di 2 euro». La polemica esplode con Dante e Bea che spiegano la differenza sulle acque naturali e oligominerali. Il Cartone fa parte della serie «La buona ristorazione comincia dall’acqua minerale» la campagna che la Federazione Mineracqua sta diffondendo per la consapevolezza del consumatore che in alcuni ristoranti forniscono acque trattate, senza specificare come sono trattate e quali sono le componenti e le caratteristiche contenute.