Ad Atreju fischi a Maiorino (M5s), Bianca Berlinguer: «Se questo è il dibattito non verrò più»

Video dalla rete

Fischi alla senatrice del M5s Alessandra Maiorino ad Atreju durante il suo intervento, tanto da portare il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli a intervenire sul palco per quietare gli animi e far proseguire la kermesse.

Durante il panel `La via italiana per sostenere la famiglia´, con la ministra per la Famiglia, Pari opportunità, Eugenia Roccella, Maiorino ha sostenuto che «i figli da maternità surrogata vengono chiamati `prodotto´ ma sono nati dall’amore, e le coppie dello stesso sesso sotto questo governo hanno subito una persecuzione mai vista».

E qui ci sono stati i fischi dal pubblico di disaccordo tanto che la moderatrice, la giornalista Bianca Berlinguer ha detto che «se non è possibile per chi non la pensa come voi esprimere il proprio pensiero, io e Maiorino ce ne andiamo».