Adani e la ricostruzione del gol di Zaccagni: imita tutti i passaggi dell’azione del pareggio, «così fanno i campioni»

Video dalla rete

Sta circolando sui social network un video, girato in una pompa di benzina, in cui Lele Adani – ex calciatore di Serie A, oggi commentatore – ricostruisce l’azione del pareggio contro la Croazia che è valso all’Italia la qualificazione agli ottavi degli Europei come secondi in classifica nel girone. «Comincia con questa corsa interlocutoria», ricostruisce Adani, imitando passo passo l’azione degli azzurri fino al gol di Zaccagni. «Ma il vero campione è Calafiori – spiega -, conduce l’azione testa alta e petto in fuori».

