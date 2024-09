Addio a Luca Giurato: da ‘Paese Sera’ a ‘Uno Mattina’. La sua carriera nel giornalismo

Video dalla rete

(LaPresse) – E’ morto a 84 anni Luca Giurato, giornalista e conduttore tv legato alla Rai fin dal 1992. Giurato si trovava a Santa Marinella, in provincia di Roma, con la moglie Daniela Vergara, quando è stato colpito da un infarto. Nato a Roma il 23 dicembre 1943, Giurato muove i suoi primi passi nel mondo del giornalismo, all’età di 20 anni a Paese Sera. Professionista dal 1965 prosegue la sua carriera a La Stampa. Nel 1986 Giurato diventa direttore del Gr1 prima di assumere il ruolo di vicedirettore del Tg1. Negli anni ’90 Luca Giurato diventa presenza fissa della tv entrando nelle case gli italiani con ‘Domenica In’ condotto insieme a Mara Venier. Giurato darà poi il buongiorno al Paese conducendo ‘Uno Mattina’ in tre momenti: dal 1994 al 1996, dal 1998 al 2003 e dal 2005 al 2008. Giurato conquistò le simpatie degli italiani anche per alcuni lapsus e gaffe che col tempo diventarono veri e propri cult.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA