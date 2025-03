Addio a Richard Chamberlain, fu padre Ralph in ‘Uccelli di rovo’

Video dalla rete

L’attore Richard Chamberlain è morto all’età di 90 anni. In Italia è diventato famoso grazie alla serie tv ‘Uccelli di rovo’ negli anni ’80. Nato a a Beverly Hills, California, Chamberlain deve la sua affermazione con la serie televisiva ‘Il dottor Kildare‘.

Durante gli anni settanta recitò in film come ‘L’altra faccia dell’amore’ (1970), ‘L’inferno di cristallo’ (1974), ‘Il conte di Montecristo’ (1975) e ‘L’uomo dalla maschera di ferro’ (1977). Chamberlain recitò anche in molte popolari miniserie televisive (guadagnandosi il titolo di ‘Re delle miniserie’), tra le quali ‘Shogun’ (1980) e ‘Uccelli di rovo’ (1983), nella quale interpretò il ruolo di padre Ralph de Bricassart, un prete diviso tra l’amore di una donna e la sua religione. Durante gli anni ottanta interpretò l’avventuriero ‘Allan Quatermain’ in film come Gli avventurieri della città perduta (1987), con l’esordiente Sharon Stone.

