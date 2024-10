Adele vede Céline Dion al suo concerto, il commovente abbraccio tra le due: «Lei è la mia preferita in assoluto»

Video dalla rete

Grande emozione durante un concerto di Adele al The Colosseum at Ceasars Palace di Las Vegas. La cantante britannica è scesa tra il pubblico per salutare i fan durante la sua esibizione e, quando ha notato tra il pubblico Celine Dion, è subito scattato un abbraccio denso di commozione. La star di Londra è poi scoppiata a piangere mentre il pubblico ha fatto partire un lungo applauso. «Una delle mie persone preferite in assoluto» ha detto Adele dopo essere tornata sul palco.