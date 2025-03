Aereo in fiamme in pista a Denver, i passeggeri in piedi sull’ala circondati dal fumo

Video dalla rete

Un motore di un Boeing 737-800 della compagnia aerea American Airlines ha preso fuoco dopo l’atterraggio a Denver ieri, costringendo ad evacuare equipaggio e passeggeri del velivolo.​​In una nota, la compagnia aerea ha riferito che tutti i 172 passeggeri e sei membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo sono riusciti a lasciare l’aereo. Dodici persone sono state portate in ospedale per accertamenti medici. Il volo American Airlines 1006 da Colorado Springs e diretto a Dallas, in Texas, aveva cambiato rotta ed era atterrato a Denver intorno alle 17:15 locali, dopo che l’equipaggio aveva segnalato vibrazioni provenienti da uno dei motori.​​Video pubblicati sui social mostrano passeggeri in piedi sulle ali dell’aereo circondati dal fumo del motore in fiamme

