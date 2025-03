Aereo in volo con il motore in fiamme: l’atterraggio da paura

Video dalla rete

Un aereo cargo FedEx ha subito un incidente durante il decollo dall’aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Secondo quanto riportato dalla Federal Aviation Administration (FAA), l’aereo, un Boeing 767 diretto a Indianapolis, ha urtato un uccello poco dopo il decollo, causando un incendio in uno dei motori.Nonostante le fiamme visibili, l’equipaggio ha gestito la situazione con prontezza e professionalità, dichiarando un’emergenza e rientrando all’aeroporto di partenza. L’aereo è atterrato in sicurezza, senza che si verificassero feriti a bordo. La FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB) stanno conducendo indagini sull’incidente.

