Aereo militare statunitense precipita nella baia di San Diego: il video

Video dalla rete

Un Boeing EA-18G Growler della Marina statunitense è precipitato mercoledì mattina nella baia di San Diego, in California, durante una missione di addestramento. Il momento esatto della collisione vicino a Shelter Island è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza della zona.

I due piloti che erano a bordo del velivolo si sono espulsi prima dell’impatto, sono stati subito soccorsi e poi ricoverati in ospedale; le loro condizioni sono stabili. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

