Aggredisce i passanti per strada a Palermo, fermato un uomo: il video

I testimoni ne sono certi. Sarebbe lui l’autore delle aggressioni subite da diversi passanti in pieno centro a Palermo negli ultimi giorni. L’uomo, un iraniano, è stato rintracciato questa mattina in via Roma ed è stato fermato per essere identificato ma ha cercato di scagliarsi contro gli agenti che gli hanno contestato anche le minacce e la resistenza a pubblico ufficiale.

Si indaga per capire se sia realmente il picchiatore seriale che ha terrorizzato i palermitani per settimane.

