Aggredita ambulanza che sta intervenendo su un codice rosso a Napoli

Video dalla rete

Alle ore 19 nel quartiere Vomero di Napoli, un’ambulanza in servizio per un codice rosso ha impedito il parcheggio a un uomo, il quale ha reagito aggredendo verbalmente una soccorritrice. Questo episodio rappresenta l’aggressione numero 9 del 2025 per l’ASL Napoli 1, contribuendo al totale di 9 aggressioni registrate tra Napoli 1 e Napoli 2 in questo anno.

Le immagini sono state diffuse sui social media dall’associazione «Nessuno tocchi Ippocrate», un’organizzazione non profit che si è formata in risposta all’aumento delle aggressioni nei confronti del personale medico in Italia. L’aggressione al Vomero è solo l’ultima di una serie di attacchi che hanno colpito i soccorritori, sottolineando la necessità di misure di protezione e sensibilizzazione nei confronti della professione medica

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA