Aggredita e scaraventata giù dalle scale della chiesa. Rapina violenta a New York

Video dalla rete

In queste immagini drammatiche una donna di 68 anni è stata aggredita e scaraventata giù dalle scale metre entrava nella chiesa greco-ortodossa di St. Demetrios sulla 152esima strada a New York. L’uomo, dopo averla vista esanime sul marciapiede, le ha portato via la borsetta dove aveva 300 dollari in contanti, la carta di credito e le ha rubato le chiavi con cui poi è riuscito a portare via la sua auto. La donna nella caduta ha battuto la testa sul cemento ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

