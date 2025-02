Al Bano Carrisi: «Putin? Mi hanno assicurato che a fine agosto si farà il concerto per la pace nella piazza Rossa»

Video dalla rete

Io amico di Putin? «Amicizia è una parola grossa. Quando l’ho conosciuto ho pensato che lui fosse l’uomo più occidentale che ci fosse in Russia. Ai tempi ricordo che Berlusconi mi diceva sempre ‘salutami Vladimir’. Lui che lo chiedeva a me…». Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. «Da quando è iniziata la guerra invece ho preso distanze e non ho più cantato lì. Recentemente però mi è arrivato un sms dall’impresario russo che mi ha presentato Putin». E cosa c’era scritto? «Preparati perché a fine agosto o al massimo agli inizi di settembre – ha detto a Un Giorno da Pecora il cantante – faremo il concerto per la pace sulla piazza Rossa. E io sono stra-convinto che sarà così».

