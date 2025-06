Al Bano, il concerto delle polemiche a San Pietroburgo: il video mentre sul palco canta «Felicità»

Video dalla rete

Al Bano sul palco di San Pietroburgo. L’esibizione delle polemiche si è svolta regolarmente venerdì 20 giugno. La scelta di esibirsi in Russia, Paese attualmente in guerra con l’Ucraina, è stata da molti criticata. Ma il cantante ha proseguito dritto e ha ribattezzato il suo come il “Concerto della pace”. «Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin. Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace» – ha detto Al Bano.